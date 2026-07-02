Драма Сенегала: Упустили 2:0 с Бельгией и вылетели с ЧМ-2026

Отыгрываться Бельгия начала лишь в концовке основного времени. На 86-й минуте один мяч отквитал Ромелу Лукаку, а спустя три минуты Юри Тилеманс сравнял счёт и перевёл игру в овертикальное противостояние. В овертаймах именно Тилеманс стал главным героем: он реализовал пенальти на 125-й минуте и принёс своей команде выход в следующий раунд — 3:2.