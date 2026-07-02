Раненый акулой морской котик в Приморье погиб — его не смогли спасти

Этот случай стал ещё одним напоминанием о том, что с начала лета у побережья Приморья участились встречи с акулами. Специалисты связывают это с аномальным прогревом воды и изменением миграционных маршрутов рыбы. Спасатели призывают купальщиков быть осторожными и не заплывать далеко от берега, особенно в тех местах, где раньше уже замечали хищников.