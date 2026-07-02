Раненый акулой морской котик в Приморье погиб — его не смогли спасти

Молодой северный морской котик, найденный в бухте Горностай с тяжёлыми травмами после встречи с акулой, погиб. Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти животное не удалось.
Как выяснилось, видео с раненым котиком сняли ещё в начале июня. Рыбаки доставили его в дайвинг-центр «Море воды» с открытым переломом задней конечности и рваными ранами. Специалисты реабилитационного центра предприняли все возможные меры: проводили лечение, давали усиленное питание, витамины и антибиотики.
Однако травмы оказались слишком серьёзными. Котик, несмотря на интенсивную терапию, погиб. Ветеринары отметили, что это был молодой самец северного вида, который не является аборигенным для местных вод.
Эксперты предполагают, что животное могло быть занесено течениями или мигрировало вслед за кормовой рыбой. Северные морские котики обычно держатся в более холодных водах, а их появление у берегов Приморья — редкость.
Этот случай стал ещё одним напоминанием о том, что с начала лета у побережья Приморья участились встречи с акулами. Специалисты связывают это с аномальным прогревом воды и изменением миграционных маршрутов рыбы. Спасатели призывают купальщиков быть осторожными и не заплывать далеко от берега, особенно в тех местах, где раньше уже замечали хищников.