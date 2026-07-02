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«Буду скучать»: Дастан Сатпаев обратился к фанатам

Нападающий сборной Казахстана и «Челси» Дастан Сатпаев обратился к болельщикам футбольного клуба «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прощальное интервью Сатпаева вышло ночью 1 июля на YouTube-канале алматинского клуба. В нем 17-летний футболист обратился к болельщикам «Кайрата» и поблагодарил их за поддержку на протяжении всего пути.

«В большом эксклюзивном интервью — история воспитанника, который прошел путь от первого дня в Академии до трансфера в “Челси”. Первый вызов в основу, дебют на Центральном, важные голы, Лига чемпионов, “Реал”, рекорды, Лондон и момент, когда мечта стала реальностью», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Так, Сатпаев поделился воспоминаниями, что еще на контрольной игре в Лондоне ему удалось забить три гола. После этого у футболиста состоялся доверительный разговор с директором «Челси». В феврале 2025 года английский клуб официально оформил его трансфер и согласовал контракт.

В расположение «Челси» Дастан окончательно отправился в конце июня 2026 года после своего прощального матча за «Кайрат» 17 июня. К слову, 2 июля «Кайрат» проведет домашний матч против команды «Окжетпес» из Кокшетау.