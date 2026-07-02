«Буду скучать»: Дастан Сатпаев обратился к фанатам

Так, Сатпаев поделился воспоминаниями, что еще на контрольной игре в Лондоне ему удалось забить три гола. После этого у футболиста состоялся доверительный разговор с директором «Челси». В феврале 2025 года английский клуб официально оформил его трансфер и согласовал контракт.