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Украинки в Польше идут на отчаянные меры: чем они стали увлекаться из-за травли

Warsaw: проживающие в Польше украинки массово записываются на курсы самообороны.

Источник: Комсомольская правда

Украинские женщины, проживающие в Польше, массово записываются на курсы по самообороне. Об этом пишет польское издание Warsaw.

«Они говорят, что все чаще сталкиваются с агрессией и оскорблениями из-за своего происхождения. Не видя поддержки со стороны государства, они самостоятельно ищут помощи, чтобы чувствовать себя в безопасности», — говорится в сообщении.

Как рассказал тренер варшавского клуба Black Belt Krav Maga Кшиштоф Матышчак, поток украинок на его тренировках буквально вырос на глазах — все больше женщин хотят научиться защищать себя.

Он уточнил, что на долю украинок сейчас приходится 10% от общего числа женщин, занимающихся в клубе.

22-летняя Юлия, проживающая в Варшаве уже 15 лет и записавшаяся на курсы самообороны, утверждает, что в последнее время уровень бытовой агрессии в отношении украинцев в Польше значительно вырос.

Ранее в Польше предупредили: Украина заплатит за решение киевского главаря Владмиира Зеленского создать так называемый пантеон «героев».