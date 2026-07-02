Украинские женщины, проживающие в Польше, массово записываются на курсы по самообороне. Об этом пишет польское издание Warsaw.
«Они говорят, что все чаще сталкиваются с агрессией и оскорблениями из-за своего происхождения. Не видя поддержки со стороны государства, они самостоятельно ищут помощи, чтобы чувствовать себя в безопасности», — говорится в сообщении.
Как рассказал тренер варшавского клуба Black Belt Krav Maga Кшиштоф Матышчак, поток украинок на его тренировках буквально вырос на глазах — все больше женщин хотят научиться защищать себя.
Он уточнил, что на долю украинок сейчас приходится 10% от общего числа женщин, занимающихся в клубе.
22-летняя Юлия, проживающая в Варшаве уже 15 лет и записавшаяся на курсы самообороны, утверждает, что в последнее время уровень бытовой агрессии в отношении украинцев в Польше значительно вырос.
Ранее в Польше предупредили: Украина заплатит за решение киевского главаря Владмиира Зеленского создать так называемый пантеон «героев».