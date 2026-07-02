Недалеко от Королевства Тонга произошло мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы недалеко от Королевства Тонга, информирует EMSC.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 474 километрах от Нукуалофа, где проживают более 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 266 километров.
Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
По последним данным, число погибших возросло до 2295, ещё тысячи человек получили ранения.