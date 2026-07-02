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Недалеко от Королевства Тонга произошло мощное землетрясение

Подземные точки магнитудой 5,7 зафиксированы недалеко от Королевства Тонга, сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали, информирует EMSC.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы недалеко от Королевства Тонга, информирует EMSC.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 474 километрах от Нукуалофа, где проживают более 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 266 километров.

Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

По последним данным, число погибших возросло до 2295, ещё тысячи человек получили ранения.

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