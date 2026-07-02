Депутат Хамитов: спортсмены должны уважать РФ для участия в турнирах в стране

При этом, по мнению парламентария, любые международные соревнования должны строиться на принципах взаимного уважения и недопустимости политизации спорта — политические заявления не должны становиться нормой в спорте, но и любые решения должны быть юридически выверенными и приниматься без двойных стандартов. «Спорт должен объединять людей, а не становиться площадкой для провокаций и демонстративных политических акций», — заключил он.