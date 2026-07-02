Депутат Хамитов: спортсмены должны уважать РФ для участия в турнирах в стране

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение о допуске на турниры в России спортсменов, оскорблявших страну, должно приниматься в соответствии с ее законами, при этом они должны уважать РФ, ее граждан и участников соревнований. Такое мнение выразил ТАСС зампред комитета Госдумы по физкультуре Амир Хамитов («Новые люди»).
«Если говорить об участии спортсменов, которые публично допускали оскорбительные высказывания в адрес России или поддерживали действия, направленные против нашей страны, то здесь необходим индивидуальный и исключительно правовой подход. Решения должны приниматься в строгом соответствии с российским законодательством и правилами проведения международных соревнований. Главным критерием должно оставаться соблюдение законов Российской Федерации, уважение к стране, ее гражданам и участникам соревнований», — отметил депутат.
При этом, по мнению парламентария, любые международные соревнования должны строиться на принципах взаимного уважения и недопустимости политизации спорта — политические заявления не должны становиться нормой в спорте, но и любые решения должны быть юридически выверенными и приниматься без двойных стандартов. «Спорт должен объединять людей, а не становиться площадкой для провокаций и демонстративных политических акций», — заключил он.