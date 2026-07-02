Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Хамитов: спортсмены должны уважать РФ для участия в турнирах в стране

Любые международные соревнования должны строиться на принципах взаимного уважения и недопустимости политизации спорта, отметил парламентарий.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение о допуске на турниры в России спортсменов, оскорблявших страну, должно приниматься в соответствии с ее законами, при этом они должны уважать РФ, ее граждан и участников соревнований. Такое мнение выразил ТАСС зампред комитета Госдумы по физкультуре Амир Хамитов («Новые люди»).

«Если говорить об участии спортсменов, которые публично допускали оскорбительные высказывания в адрес России или поддерживали действия, направленные против нашей страны, то здесь необходим индивидуальный и исключительно правовой подход. Решения должны приниматься в строгом соответствии с российским законодательством и правилами проведения международных соревнований. Главным критерием должно оставаться соблюдение законов Российской Федерации, уважение к стране, ее гражданам и участникам соревнований», — отметил депутат.

При этом, по мнению парламентария, любые международные соревнования должны строиться на принципах взаимного уважения и недопустимости политизации спорта — политические заявления не должны становиться нормой в спорте, но и любые решения должны быть юридически выверенными и приниматься без двойных стандартов. «Спорт должен объединять людей, а не становиться площадкой для провокаций и демонстративных политических акций», — заключил он.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше