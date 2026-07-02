Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

Ранее в соцсетях разошлось видео: медвежонок у яхт-клуба в районе Эгершельд забился в угол у ограждения и бросается на забор. Также позже было опубликованы кадры, на которых медведь плывет в Амурском заливе у Эгершельда. В соцсетях предположили, что зверь добрался в город со стороны полуострова Песчаный, по прямой это около 10−12 километров. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что медведь переплыл через залив. Вскоре его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.