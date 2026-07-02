Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Приплывшего во Владивосток по Амурскому заливу медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу, сообщает правительство Приморья.
Ранее в соцсетях разошлось видео: медвежонок у яхт-клуба в районе Эгершельд забился в угол у ограждения и бросается на забор. Также позже было опубликованы кадры, на которых медведь плывет в Амурском заливе у Эгершельда. В соцсетях предположили, что зверь добрался в город со стороны полуострова Песчаный, по прямой это около 10−12 километров. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что медведь переплыл через залив. Вскоре его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.
«После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу», — говорится в сообщении.
Власти в среду сообщали, что отловленный зверь — молодой медведь в возрасте 1,5−2 лет средней упитанности. Видимых повреждений у него нет.
В нацпарке «Земля леопарда» ранее рассказали РИА Новости, что медведь мог приплыть с полуострова Песчаный — с территории нацпарка. Сейчас молодые медведи возрастом от 1,5 лет отделяются от матерей и расселяются, для этого они могут преодолевать и водные препятствия, добавили в учреждении.
Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что медведя могли загнать в воду собаки, также возможен вариант расселения, когда зверь перемещается инстинктивно.