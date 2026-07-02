Медведица, переплывшая Амурский залив, вернулась в тайгу

Специалисты напоминают: при встрече с диким зверем в городе нельзя подходить к нему, кормить или пытаться прогнать. Нужно сохранять дистанцию и вызывать профессиональных ловцов. В этом случае инцидент завершился благополучно для всех: и для людей, и для медведицы.