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Медведица, переплывшая Амурский залив, вернулась в тайгу

Специалисты отловили хищницу на Эгершельде, осмотрели и признали здоровой. Её выпустили обратно в естественную среду.

Источник: Аргументы и факты

Медведица, которая в конце июня переплыла Амурский залив и вышла к жилым кварталам Владивостока, завершила своё городское приключение. Специалисты отловили животное на Эгершельде, провели ветеринарный осмотр и, убедившись в его здоровье, вернули в тайгу.

Несколько дней назад косолапая пересекла водную преграду и выбралась на улицы города, вызвав переполох среди местных жителей. Её заметили в районе Эгершельда, после чего на место прибыли специалисты. Животное не проявляло агрессии, но его появление в черте города создало потенциальную опасность.

Хищницу отловили и поместили на временное содержание. Ветеринары провели полное обследование: повреждений и признаков заболеваний у медведицы не обнаружили. Всё время наблюдения она получала необходимый уход и питание.

После того как медики убедились, что животное здорово и способно самостоятельно существовать в дикой природе, было принято решение о выпуске. Медведицу доставили в лесной массив, удалённый от населённых пунктов, и отпустили.

Специалисты напоминают: при встрече с диким зверем в городе нельзя подходить к нему, кормить или пытаться прогнать. Нужно сохранять дистанцию и вызывать профессиональных ловцов. В этом случае инцидент завершился благополучно для всех: и для людей, и для медведицы.