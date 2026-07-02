Медведица, переплывшая Амурский залив, вернулась в тайгу

Медведица, которая в конце июня переплыла Амурский залив и вышла к жилым кварталам Владивостока, завершила своё городское приключение. Специалисты отловили животное на Эгершельде, провели ветеринарный осмотр и, убедившись в его здоровье, вернули в тайгу.
Несколько дней назад косолапая пересекла водную преграду и выбралась на улицы города, вызвав переполох среди местных жителей. Её заметили в районе Эгершельда, после чего на место прибыли специалисты. Животное не проявляло агрессии, но его появление в черте города создало потенциальную опасность.
Хищницу отловили и поместили на временное содержание. Ветеринары провели полное обследование: повреждений и признаков заболеваний у медведицы не обнаружили. Всё время наблюдения она получала необходимый уход и питание.
После того как медики убедились, что животное здорово и способно самостоятельно существовать в дикой природе, было принято решение о выпуске. Медведицу доставили в лесной массив, удалённый от населённых пунктов, и отпустили.
Специалисты напоминают: при встрече с диким зверем в городе нельзя подходить к нему, кормить или пытаться прогнать. Нужно сохранять дистанцию и вызывать профессиональных ловцов. В этом случае инцидент завершился благополучно для всех: и для людей, и для медведицы.