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Мать будут судить за то, что её двухлетнего сына загрыз сторожевой пёс

Дело в отношении 41-летней женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Аргументы и факты

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Приморского края, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну. Речь идет о происшествии, связанном с нападением сторожевой собаки во дворе частного дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Женщине вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 109 УК РФ. По данным следствия, 1 июня в частном домовладении на улице Молодежной в поселке городского типа Барано-Оренбургское Пограничного муниципального округа Приморского края ребенок остался без присмотра матери и самостоятельно вышел из дома на придомовую территорию. На участке на привязи находилась сторожевая собака, принадлежащая семье. Животное напало на мальчика, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

После завершения следственных действий уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.