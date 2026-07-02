Мать будут судить за то, что её двухлетнего сына загрыз сторожевой пёс

Женщине вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 109 УК РФ. По данным следствия, 1 июня в частном домовладении на улице Молодежной в поселке городского типа Барано-Оренбургское Пограничного муниципального округа Приморского края ребенок остался без присмотра матери и самостоятельно вышел из дома на придомовую территорию. На участке на привязи находилась сторожевая собака, принадлежащая семье. Животное напало на мальчика, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.