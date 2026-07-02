Рособрнадзор рассказал, были ли утечки заданий ЕГЭ в сеть

В основной период проведения ЕГЭ-2026 утечек материалов перед началом экзамена не было выявлено. Об этом проинформировали в Рособрнадзоре.
«Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена не зафиксировано», — сказали в ведомстве в разговоре с РИА Новости.
Основной этап ЕГЭ-2026 начался 1 июня. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзамены прошли без сбоев, а все участники были в равных условиях.
При этом школьница их Москвы Екатерина Малкова впервые в истории ЕГЭ сдала экзамены на 500 баллов.
Кравцов также заявил, что в содержание ЕГЭ по обществознанию внесут корректировки через два года.
Кроме этого, с 1 сентября 2027 года в российские школы внедрят единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов.