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Рособрнадзор рассказал, были ли утечки заданий ЕГЭ в сеть

Рособрнадзор: до начала ЕГЭ-2026 варианты не были выложены в сеть.

Источник: Комсомольская правда

В основной период проведения ЕГЭ-2026 утечек материалов перед началом экзамена не было выявлено. Об этом проинформировали в Рособрнадзоре.

«Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена не зафиксировано», — сказали в ведомстве в разговоре с РИА Новости.

Основной этап ЕГЭ-2026 начался 1 июня. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзамены прошли без сбоев, а все участники были в равных условиях.

При этом школьница их Москвы Екатерина Малкова впервые в истории ЕГЭ сдала экзамены на 500 баллов.

Кравцов также заявил, что в содержание ЕГЭ по обществознанию внесут корректировки через два года.

Кроме этого, с 1 сентября 2027 года в российские школы внедрят единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов.