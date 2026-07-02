Эксперт рассказала, к чему может привести перегрев смартфона

«Разовый перегрев вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако регулярное воздействие высоких температур может ускорить деградацию батареи. В результате спустя некоторое время пользователь может заметить сокращение времени автономной работы, более быстрый разряд устройства и необходимость чаще заряжать смартфон», — сказала она.