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Эксперт рассказала, к чему может привести перегрев смартфона

Голицына: частый перегрев смартфона может ухудшить работу батареи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Частый перегрев смартфона может ухудшить работу батареи — в результате устройство будет быстрее разряжаться, время автономной работы сократится, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Разовый перегрев вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако регулярное воздействие высоких температур может ускорить деградацию батареи. В результате спустя некоторое время пользователь может заметить сокращение времени автономной работы, более быстрый разряд устройства и необходимость чаще заряжать смартфон», — сказала она.

Особенно быстро перегрев возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице. Мобильные игры, длительная съемка видео в высоком разрешении, видеозвонки, навигация и работа нескольких приложений одновременно создают серьезную нагрузку на процессор и аккумулятор.

Если все это происходит под прямыми солнечными лучами, температура устройства может подняться до значений, при которых система защиты начнет ограничивать работу смартфона.