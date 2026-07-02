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Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошенников

Родителям посоветовали создать детский профиль на компьютере и телефоне ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Родителям стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне ребенка, а также разрешить загрузку приложений на смартфон только после введения пароля, чтобы обезопасить своих детей от мошенников, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Как защитить ребенка от мошенников — создайте детский профиль или установите родительский контроль на компьютере и телефоне, подключите загрузку приложений только с паролем родителей», — сказал эксперт.

Щербаченко отметил, что родителям не стоит давать детям свободный доступ к своим смартфонам.

«Также необходимо активировать двухфакторную аутентификацию на всех основных сервисах», — добавил он.