Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошенников

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Родителям стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне ребенка, а также разрешить загрузку приложений на смартфон только после введения пароля, чтобы обезопасить своих детей от мошенников, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.