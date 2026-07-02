Максим Иванов: «Если рядом есть взрослые, которым не все равно, у подростка может измениться вся траектория жизни»

Выпускной состоялся в Хабаровском краевом центре педагогической реабилитации, который возглавляет Александр Петрынин. Аттестаты об основном общем образовании получили 23 девятиклассника. Поздравить выпускников и педагогов Центра приехали депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов, вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, министр образования и науки региона Алексей Мокрушин, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, представители органов власти, общественных организаций, попечители и друзья учреждения. «Сейчас для всех выпускников начинается важный этап: экзамены, выбор профессии, поступление, первые самостоятельные решения. Для ребят из Центра Александра Геннадьевича этот момент особенно серьезный, потому что у каждого за плечами свой непростой путь. В таких историях главное — не ограничиться красивыми словами на выпускном. Ребятам нужна поддержка и дальше: с выбором профессии, с поступлением, с первыми шагами во взрослой жизни. Для меня принцип простой: никого не бросать. Если рядом есть взрослые, которым не все равно, у подростка может измениться вся траектория жизни», — сказал Максим Иванов. Максим Иванов совместно с меценатами подарил лучшим выпускникам 2026 года поездку в Китайскую Народную Республику. Вице-губернатор Артем Мельников поздравил ребят и их наставников, вручил педагогам награды за вклад в образование и воспитание, а также аттестаты выпускникам. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий вручил лучшим воспитанникам стипендии Хабаровской епархии «Доброе сердце» и дал напутствие ученикам и педагогам. Как отметил Максим Иванов, сотрудничество с Центром Александра Петрынина носит не разовый, а системный характер. Ранее при участии депутата одному из выпускников был передан сертификат на обучение в автошколе на права категории «С», чтобы после выпуска он смог получить реальную профессию. Также воспитанники получали денежные сертификаты за успехи в учебе. Кроме того, развивается социальный проект, в рамках которого воспитанники помогают детям с ограниченными возможностями здоровья из центра ВОРДИ, участвуют вместе с ними в спортивных, культурных и других мероприятиях. Отдельное направление — патриотическое воспитание. В Центре были открыты две «Парты героев» в память о четырех выпускниках, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Работа с Центром будет продолжена.