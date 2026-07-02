Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября

1 сентября в России появится новый налоговый вычет, который будет касаться долгосрочных сбережений. Об этом в четверг, 2 июля, рассказали в Министерстве финансов страны.
Так, граждане смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года.
В ведомстве добавили, что нововведения являются одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам.
— Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, — пояснили в министерстве.
Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу детей: они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.
До 1 декабря 2026 года вкладчикам также нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за прошлый год. О том, как изменился порядок расчета, рассказал юрист Александр Хаминский.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, посоветовал не хранить деньги «под подушкой», а вкладывать их в финансовые инструменты. Он объяснил, что в таком случае средства принесут прибыль.