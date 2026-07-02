Раскрыто содержание нового учебника Мединского: туда добавили два важных исторических события

В новое издание учебника истории для 11-го класса включены темы трагедии в «Крокус Сити Холле» и попытки прорыва ВСУ к Курской АЭС. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на учебник под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ “Крокус-сити” в Москве 22 марта 2024 г. и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС», — следует текст учебника.
До этого Мединский заявил, что критики нового единого учебника по истории практически никогда не ссылаются на фактические ошибки. По его словам, все претензии сводятся к иному — к «эмоциональному впечатлению избыточных побед».
Напомним, что ранее Минпросвещения анонсировало единые учебники в школах по всем предметам.