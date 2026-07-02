Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто содержание нового учебника Мединского: туда добавили два важных исторических события

В новый учебник истории Мединского добавили трагедию в «Крокусе».

Источник: Комсомольская правда

В новое издание учебника истории для 11-го класса включены темы трагедии в «Крокус Сити Холле» и попытки прорыва ВСУ к Курской АЭС. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на учебник под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ “Крокус-сити” в Москве 22 марта 2024 г. и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС», — следует текст учебника.

До этого Мединский заявил, что критики нового единого учебника по истории практически никогда не ссылаются на фактические ошибки. По его словам, все претензии сводятся к иному — к «эмоциональному впечатлению избыточных побед».

Напомним, что ранее Минпросвещения анонсировало единые учебники в школах по всем предметам.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше