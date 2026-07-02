В Монако в результате взрыва пострадала 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина. Об этом сообщает Nice-Matin.
По данным издания, любовница украинского предпринимателя Вадима Ермолаева находится в тяжелом состоянии. Анне были ампутированы ноги в результате полученных травм. Медики оценивают ее состояние как критическое.
Тяжелые ранения получил 13-летний подросток — сын Ермолаева и Насобиной. Взрывной волной его отбросило на 20 метров, он получил множественные ожоги по всему телу. Французские следователи уже провели допрос пострадавшего несовершеннолетнего.
Напомним, инцидент произошел на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Незадолго до взрыва неизвестный оставил у жилого здания рюкзак, после чего скрылся. Вскоре после этого произошла детонация.
Жена Ермолаева Анна в интервью украинским СМИ заявила, что не пострадала при взрыве в Монако, поскольку в момент инцидента находилась в другом месте. Она активно сотрудничает со следствием.
Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедшее терактом. Государственный министр Монако Кристоф Мирман подчеркнул, что окончательная правовая квалификация инцидента будет дана по итогам расследования.
Ермолаев владел группой «Алеф», в 2023 году был под санкциями Владимира Зеленского и отказался от украинского гражданства. Он связан с расследованием о бизнесменах, переехавших на Лазурное побережье.
Соучредитель Европейского центра стратегической разведки Клод Монике заявил, что Ермолаев собирался выступить в Европарламенте с лекцией о коррупции на Украине. Возможно, именно это стало причиной покушения.
В МИД России прокомментировали теракт, который произошел в Монако. Официальный представитель ведомства Мария Захарова не исключила причастность Киева к инциденту. Дипломат отметила, что Монако несет ответственность за действия нанятых им преступников.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что страны Европы сами способствовали формированию киевского режима, который теперь создает проблемы на их территории.