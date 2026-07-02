На выезде из Хабаровска начали ремонт моста через Амур

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к ремонту моста, расположенного на 2101-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск в Хабаровском крае. Работы на объекте протяженностью 4 км реализуются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».
«Мост через реку Амур на выезде из Хабаровска обеспечивает не только автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, но и связывает западную часть нашей страны и регионы Дальнего Востока в единую транспортную систему. На период ремонта скорректировали схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Проезд по-прежнему осуществляется по двум полосам, однако в зоне производства работ действует ограничение скорости до 20 км/ч», — подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
На выезде из Хабаровска начался ремонт моста через Амур. Фото: Предоставлено пресс-службой ФКУ ДСД «Дальний Восток».
На выезде из Хабаровска начался ремонт моста через Амур. Фото: Предоставлено пресс-службой ФКУ ДСД «Дальний Восток».
На выезде из Хабаровска начался ремонт моста через Амур. Фото: Предоставлено пресс-службой ФКУ ДСД «Дальний Восток».
1 / 3.
В настоящее время по одной стороне искусственного сооружения ведется фрезерование покрытия мостового полотна, а также разборка асфальтобетона и восстановление цементобетона на тротуаре. Следующим этапом станет демонтаж существующих деформационных швов и устройство новых.
В рамках ремонта на искусственном сооружении специалистам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, установить новое барьерное ограждение, а также выполнить устройство дополнительного наружного освещения. Реализация этих мероприятий позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить надежную эксплуатацию одного из ключевых мостовых переходов федеральной трассы Р-297 «Амур».
Согласно заключенному государственному контракту, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дорожники в Комсомольске-на-Амуре по просьбам жителей приступили к ремонту моста через озеро Мылка. Последний раз объект ремонтировался более 10 лет назад.