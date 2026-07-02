На выезде из Хабаровска начали ремонт моста через Амур

«Мост через реку Амур на выезде из Хабаровска обеспечивает не только автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, но и связывает западную часть нашей страны и регионы Дальнего Востока в единую транспортную систему. На период ремонта скорректировали схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Проезд по-прежнему осуществляется по двум полосам, однако в зоне производства работ действует ограничение скорости до 20 км/ч», — подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.