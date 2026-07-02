Родительские комитеты Красноярского края получат федеральные гранты на проекты

Четыре проекта родительских комитетов из Красноярского края победили в третьем конкурсе инициатив родительских сообществ. В совокупности они получат более 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в Российском обществе «Знание».
Гранты направят на проекты, связанные с социализацией подростков группы риска, приобщением детей к науке, трудовым и духовно-нравственным воспитанием.
Среди победителей детский сад № 84 Норильска с проектом «Заполярная агролаборатория “Арктический старт”» и школа № 4 Боготола с мастерской смыслов «КиноВектор». Также поддержку получат Канский политехнический колледж с проектом «Вместе к профессии: родительско-детские профессиональные мастерские» и Абанская средняя школа № 3 с проектом «ЭТНОмарафон: родители как хранители традиций, от мастерской до фестиваля».
Всего по итогам конкурса премии получат 395 родительских комитетов со всей страны. Общая сумма поддержки превысит 399,4 млн рублей.
Организатором отбора выступает Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ. Победители получат от 200 тыс. до 2 млн рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.