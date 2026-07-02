Родительские комитеты Красноярского края получат федеральные гранты на проекты

Среди победителей детский сад № 84 Норильска с проектом «Заполярная агролаборатория “Арктический старт”» и школа № 4 Боготола с мастерской смыслов «КиноВектор». Также поддержку получат Канский политехнический колледж с проектом «Вместе к профессии: родительско-детские профессиональные мастерские» и Абанская средняя школа № 3 с проектом «ЭТНОмарафон: родители как хранители традиций, от мастерской до фестиваля».