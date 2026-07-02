Мутновский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту пять тысяч метров

Мутновский вулкан, расположенный на Камчатке, выбросил пепел на высоту около пяти тысяч метров. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в региональном филиале ФИЦ ЕГС РАН.
— 2 июля 2026 в 08:19 (23:19 по московскому времени) на вулкане Мутновский произошел пепловый выброс на высоту около 5 000 метров над уровнем моря, — говорится в сообщении.
Мутновский — действующий вулкан в южной части региона. Он находится в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Днем ранее стало известно, что итальянский вулкан Этна, расположенный на Сицилии, также начал извержение. Примерно неделю назад на высоте около 3000 метров открылось новое жерло.
Кроме того, 6 июня вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил пепел на высоту до 12 километров. Пепловый шлейф распространился на 50 километров в северо‑восточном направлении.
7 мая в Индонезии началось извержение вулкана Дуконо — в результате погибли два туриста из Китая и Сингапура. Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, окрасив небо в серо-черные тона.