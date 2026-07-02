Джеко стал первым полевым игроком старше 40 лет, сыгравшим в матче плей-офф ЧМ

Форвард попал в стартовый состав на игру 1/16 финала против команды США. В день матча Джеко исполнилось 40 лет и 106 дней. Рекорд по этому показателю удерживает бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон, который сыграл в матче за третье место на чемпионате мира 1990 года в возрасте 40 лет и 292 дней. Меньше чем через сутки это достижение может превзойти португалец Криштиану Роналду, которому в день встречи 1/16 финала с командой Хорватии будет 41 год и 147 дней.