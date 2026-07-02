В Хабаровском крае спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм»

В Комсомольске-на-Амуре на воду спущен малый ракетный корабль «Шторм», собранный с применением импортозамещённых комплектующих. Торжественная церемония приурочена к 90-летию Амурского судостроительного завода, сообщил в своём канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
По его словам, предприятие за десятилетия работы внесло значительный вклад в развитие отечественного флота.
«Наши судостроители создают выдающиеся корабли и это мастерство они передают из поколения в поколение. Те корабли, что сошли с этих стапелей раньше, уже несут службу в океане, уходят в дальние походы. За 90 лет завод дал стране 57 атомных подводных лодок, 42 дизельные, более 100 надводных кораблей. Это колоссальный вклад в обороноспособность России», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что новое судно усилит морскую оборону страны на дальневосточных рубежах и предназначено для действий в открытом море.
«“Шторм” создан для открытого моря, способен на равных соперничать с крупными боевыми единицами, а его малозаметность даёт нашим морякам тактическое преимущество. Продолжим развивать флот, у нас для этого есть и технологии, и опытные работники», — сказал глава региона.
Он также отметил, что Президент России ранее подчеркивал значимость развития национальной морской политики и укрепления флота.
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре остаётся одним из ключевых предприятий отрасли на Дальнем Востоке.