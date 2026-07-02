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В Хабаровском крае спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм»

Судно для Тихоокеанского флота построили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре на воду спущен малый ракетный корабль «Шторм», собранный с применением импортозамещённых комплектующих. Торжественная церемония приурочена к 90-летию Амурского судостроительного завода, сообщил в своём канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По его словам, предприятие за десятилетия работы внесло значительный вклад в развитие отечественного флота.

«Наши судостроители создают выдающиеся корабли и это мастерство они передают из поколения в поколение. Те корабли, что сошли с этих стапелей раньше, уже несут службу в океане, уходят в дальние походы. За 90 лет завод дал стране 57 атомных подводных лодок, 42 дизельные, более 100 надводных кораблей. Это колоссальный вклад в обороноспособность России», — отметил Дмитрий Демешин.

Губернатор подчеркнул, что новое судно усилит морскую оборону страны на дальневосточных рубежах и предназначено для действий в открытом море.

«“Шторм” создан для открытого моря, способен на равных соперничать с крупными боевыми единицами, а его малозаметность даёт нашим морякам тактическое преимущество. Продолжим развивать флот, у нас для этого есть и технологии, и опытные работники», — сказал глава региона.

Он также отметил, что Президент России ранее подчеркивал значимость развития национальной морской политики и укрепления флота.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре остаётся одним из ключевых предприятий отрасли на Дальнем Востоке.