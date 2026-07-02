В Хабаровском крае спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм»

«Наши судостроители создают выдающиеся корабли и это мастерство они передают из поколения в поколение. Те корабли, что сошли с этих стапелей раньше, уже несут службу в океане, уходят в дальние походы. За 90 лет завод дал стране 57 атомных подводных лодок, 42 дизельные, более 100 надводных кораблей. Это колоссальный вклад в обороноспособность России», — отметил Дмитрий Демешин.