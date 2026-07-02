Расширение военных блоков Запада станет причиной разрушения Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он уточнил, что речь идёт о «рецепте вооружённого конфликта».
«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии соприкосновения в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт вооружённого конфликта и разрушения Украины», — написал Дизен на своей странице в соцсети X*.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.