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Дизен: расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины

Расширение военных блоков Запада станет причиной разрушения Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Источник: Аргументы и факты

Расширение военных блоков Запада станет причиной разрушения Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он уточнил, что речь идёт о «рецепте вооружённого конфликта».

«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии соприкосновения в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт вооружённого конфликта и разрушения Украины», — написал Дизен на своей странице в соцсети X*.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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