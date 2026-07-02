Дизен: расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины

«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии соприкосновения в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт вооружённого конфликта и разрушения Украины», — написал Дизен на своей странице в соцсети X*.