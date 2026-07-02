Житель Камчатского края лишился наручных часов и денег во время застолья в Хабаровске

В начале апреля этого года житель Петропавловска-Камчатского был в командировке в Хабаровске, где распивал алкоголь с малознакомыми людьми в своем номере отеля. Мужчина уснул, а очнувшись, обнаружил пропажу наручных часов и 6 тысяч рублей наличными. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую — ей оказалась 21-летняя жительница поселка Хор, которая не имела легального и постоянного заработка в Хабаровске и регулярно меняла места проживания. Она объяснила, что пила с мужчиной алкоголь, а когда он уснул — забрала его личные вещи и ушла. Деньги женщина успела потратить, а наручные часы сотрудники полиции изъяли во время выемки. Имущество возвращено владельцу. Уголовное дело о краже направлено в суд.