Максим Иванов: У интеллектуальных видов спорта в Хабаровском крае должен быть свой дом

«Шахматы — это не просто спорт. За шахматной доской формируется интеллектуальный потенциал нашего края: ребёнок учится думать на несколько шагов вперёд, держать внимание, принимать решения, уважать соперника. Всё это нужно не только в спорте, но и в жизни. Поэтому идея создать в крае отдельный центр для шахмат и интеллектуальных видов спорта абсолютно справедливая. Громких обещаний давать не будем, но обязательно возьмём этот вопрос в проработку вместе с федерацией и включим его в работу по народной программе “Единой России”», — сказал Максим Иванов.