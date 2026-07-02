Максим Иванов: У интеллектуальных видов спорта в Хабаровском крае должен быть свой дом

В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11 и 13 лет. В последний день соревнований депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов принял участие в чествовании победителей и призёров турнира.
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Соревнования проходили с 25 по 30 июня в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Николая Дмитриевича Наволочкина. На старт вышли 115 юных шахматистов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Вяземского и Солнечного округов, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Николаевского и Хабаровского районов. Участники соревновались в трёх дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц.
Главной темой общения с руководством Федерации шахмат Хабаровского края стало дальнейшее развитие шахматной инфраструктуры в регионе. Президент федерации Павел Бордюхов обратился к Максиму Иванову с предложением проработать создание в Хабаровске дворца шахмат — специализированного краевого центра для шахмат и других интеллектуальных видов спорта.
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Сегодня в Хабаровском крае действуют специализированные спортивные объекты для разных видов спорта (например, Краевой Центр Единоборств или Краевой Центр хоккея с мячом в Арене «Ерофей»). При этом отдельного центра, который стал бы домом для шахматного сообщества, проведения турниров, занятий, сборов и интеллектуального досуга, в крае пока нет.
«Шахматы — это не просто спорт. За шахматной доской формируется интеллектуальный потенциал нашего края: ребёнок учится думать на несколько шагов вперёд, держать внимание, принимать решения, уважать соперника. Всё это нужно не только в спорте, но и в жизни. Поэтому идея создать в крае отдельный центр для шахмат и интеллектуальных видов спорта абсолютно справедливая. Громких обещаний давать не будем, но обязательно возьмём этот вопрос в проработку вместе с федерацией и включим его в работу по народной программе “Единой России”», — сказал Максим Иванов.
По словам президента Федерации шахмат Хабаровского края Павла Бордюхова, интерес к шахматам среди детей в регионе продолжает расти, причём сильные результаты показывают не только спортсмены из краевой столицы, но и ребята из районов.
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Руководство Федерации шахмат Хабаровского края обратилось к депутату Госдумы с предложением о создании в Хабаровске дворца шахмат. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«Сегодня завершается первенство края в самых младших возрастных категориях — до 9, 11 и 13 лет. Это наши юные надежды. Радует, что борьба идёт не только среди представителей Хабаровска: хорошие результаты показывают районы. Бикинский район традиционно усиливает свои позиции, в этом году впервые девочка из Верхнебуреинского района стала бронзовым призёром. География у нас широкая — от Бикина до Николаевска-на-Амуре. Интерес растёт, ребята с удовольствием занимаются», — отметил Павел Бордюхов.
Отдельно на встрече обсудили доступность шахмат не только для детей, но и для взрослых, особенно для людей старшего поколения. В Хабаровске есть городской шахматный клуб, проходят занятия в рамках проекта «Хабаровское долголетие». Но в районах края таких возможностей пока недостаточно, хотя запрос на интеллектуальный досуг есть.
«Для людей старшего возраста шахматы — это общение, содержательный досуг и профилактика возрастных когнитивных рисков. В Хабаровске такие возможности есть, но, как говорит наш губернатор Дмитрий Викторович Демешин, у Хабаровского края нет окраин. Нужно смотреть, где можно создавать точки для шахмат и интеллектуальных игр в районах — на базе домов культуры, библиотек, ветеранских организаций, школ, общественных пространств. Важно, чтобы шахматы были доступны не только юным спортсменам, но и взрослым, и пожилым людям по всему краю», — подчеркнул Максим Иванов.
По итогам встречи Максим Иванов поддержал инициативу Федерации шахмат Хабаровского края и предложил оформить её как конкретное предложение в народную программу «Единой России». Вместе с федерацией будет проработан возможный формат краевого центра интеллектуальных видов спорта, а также варианты развития шахматных площадок в муниципалитетах.
«У шахматного сообщества должен быть свой дом. И одновременно важно, чтобы шахматы развивались не только в одном большом центре, но и в городах, посёлках, районах края. Это как раз тот случай, когда инициатива людей должна быть услышана, оформлена и доведена до практического решения», — добавил Максим Иванов.