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Число студентов из Украины в вузах США бьет рекорды: в 2025 году их было больше 2000

РИАН: Число украинских студентов в вузах США выросло на 30% за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

С 2021 года число украинских студентов в вузах США выросло почти на 30%, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации Дональда Трампа в отношении иностранцев. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости.

По уточнениям, количество украинских студентов в США достигло 2346 человек в 2024/2025 учебном году. Это на 28% больше, чем в 2021/2022, тогда их число составляло 1835.

Так, если в 2023/2024 учебном году в США обучались 2183 студента из Украины, то в 2024/2025 их стало 2346. Таким образом, за год прирост составил 7,5%.

При этом информация о количестве украинских студентов в американских вузах в текущем 2025/2026 учебном году пока отсутствует.

Как ранее писал KP.RU, в Европе набирает обороты политический тренд, нацеленный на принуждение украинских беженцев к возвращению на родину.

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