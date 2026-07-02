В Хабаровском крае 2 июля опубликовали редкую сводку без лесных пожаров

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края опубликовало оперативную сводку на 9:00 2 июля, согласно которой на территории региона не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара.
Ранее специалистам удалось полностью ликвидировать два возгорания общей площадью 235 гектаров. Сейчас лесопожарная обстановка в крае остаётся спокойной.
Жителей просят сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о любых признаках возгораний. Для этого работают бесплатные телефоны лесной охраны: 8−800−100−94−00 и единый номер экстренных служб 112.
С наступлением жаркого периода риск возникновения новых пожаров сохраняется, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности в лесах остаётся особенно важным.