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В Хабаровском крае 2 июля опубликовали редкую сводку без лесных пожаров

Утреннюю сводку опубликовало региональное министерство лесного хозяйства.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края опубликовало оперативную сводку на 9:00 2 июля, согласно которой на территории региона не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара.

Ранее специалистам удалось полностью ликвидировать два возгорания общей площадью 235 гектаров. Сейчас лесопожарная обстановка в крае остаётся спокойной.

Жителей просят сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о любых признаках возгораний. Для этого работают бесплатные телефоны лесной охраны: 8−800−100−94−00 и единый номер экстренных служб 112.

С наступлением жаркого периода риск возникновения новых пожаров сохраняется, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности в лесах остаётся особенно важным.