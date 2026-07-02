Массовое отравление детей произошло в лагере в Акмолинской области

ЧП в детском лагере: шестеро пострадавших
В языковом детском лагере, расположенном в курортной зоне района Биржан Сал (рядом с Бурабаем), произошёл инцидент. В результате пострадали шестеро детей, четверо из которых были экстренно доставлены в инфекционное отделение города Кокшетау.
Сначала дети пожаловались на недомогание, но позже их состояние ухудшилось. Санврачи прибыли на место и начали выяснять детали. Они уверены, что инфекция имеет пищевое происхождение. Были взяты пробы воды и еды, а также обследован персонал.
Пациенты из районной больницы уже пошли на поправку и вернулись в лагерь. Оставшиеся четверо детей продолжают лечение в областном центре.
Заведующая детским инфекционным отделением Акмолинской областной детской больницы Виктория Пичкунова заявила: «Вся необходимая помощь оказана. На сегодня состояние детей удовлетворительное, динамика положительная, рвоты уже нет, дети чувствуют себя значительно лучше. В стационаре они пробудут в течение нескольких дней до стабилизации состояния и затем будут выписаны домой».