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Массовое отравление детей произошло в лагере в Акмолинской области

Массовое отравление произошло в элитном детском лагере Акмолинской области — специалисты разбираются в причинах случившегося, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

ЧП в детском лагере: шестеро пострадавших

В языковом детском лагере, расположенном в курортной зоне района Биржан Сал (рядом с Бурабаем), произошёл инцидент. В результате пострадали шестеро детей, четверо из которых были экстренно доставлены в инфекционное отделение города Кокшетау.

Сначала дети пожаловались на недомогание, но позже их состояние ухудшилось. Санврачи прибыли на место и начали выяснять детали. Они уверены, что инфекция имеет пищевое происхождение. Были взяты пробы воды и еды, а также обследован персонал.

Пациенты из районной больницы уже пошли на поправку и вернулись в лагерь. Оставшиеся четверо детей продолжают лечение в областном центре.

Заведующая детским инфекционным отделением Акмолинской областной детской больницы Виктория Пичкунова заявила: «Вся необходимая помощь оказана. На сегодня состояние детей удовлетворительное, динамика положительная, рвоты уже нет, дети чувствуют себя значительно лучше. В стационаре они пробудут в течение нескольких дней до стабилизации состояния и затем будут выписаны домой».