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Автомобиль сбил 18-летнего юношу на электросамокате в Новосибирске

ДТП произошло у дома № 35 по улице Петухова.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 июня в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил несовершеннолетнего водителя электросамоката. ДТП произошло у дома № 35 по улице Петухова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля «Мазда 626» находился мужчина 1978 года рождения. Он выезжал с прилегающей территории и в этот момент наехал на человека, который передвигался на арендованном средстве индивидуальной мобильности.

В результате аварии пострадал водитель СИМ, им оказался 18-летний юноша. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.