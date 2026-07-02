12 объектов включили в реестр экспортеров на Дальнем Востоке

В июне Управление Россельхознадзора провело 12 обследований объектов, которые планируют поставлять животноводческую продукцию в третьи страны. Проверку прошли предприятия по производству и хранению товаров, а также морские суда в нескольких регионах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Больше всего в прошедшем месяце инспекторы осмотрели морских судов — их оказалось 10. Шесть из них находятся в Приморском крае, а еще по два базируются в Хабаровском крае и Сахалинской области.
Кроме того, эксперты оценили работу одного рыбоперерабатывающего предприятия в Приморье и организации по хранению продукции в соседнем регионе. На всех объектах проверяли, соответствуют ли товары строгим ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и других государств.
«В результате объекты внесены в реестр экспортеров», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Всего за первое полугодие 2026 года ведомство провело 98 обследований различных площадок, заинтересованных в зарубежных поставках. По итогам проверок все эти организации успешно прошли контроль и получили официальное право отправлять свою продукцию на экспорт.