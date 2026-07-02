La Jornada: в Гвадалахаре во время беспорядков задержали 48 человек

По ее данным, в местах массового просмотра игры собрались около 160 тыс. болельщиков. После окончания матча в центре города и в официальной фан-зоне ФИФА начались акты вандализма и столкновения с полицией. Отмечается, что агрессивно настроенная толпа прорвала ограждения, из-за чего правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. За медицинской помощью обратились несколько десятков человек, пострадавших в результате давки и потасовок.