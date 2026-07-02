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La Jornada: в Гвадалахаре во время беспорядков задержали 48 человек

После победы сборной Мексики над командой Эквадора на чемпионате мира по футболу в центре города и в официальной фан-зоне ФИФА начались акты вандализма и столкновения с полицией.

МЕХИКО, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 48 человек были задержаны во время беспорядков, вспыхнувших в Гвадалахаре (штат Халиско) при праздновании победы сборной Мексики над командой Эквадора на чемпионате мира по футболу, двое полицейских получили ранения. Об этом сообщила газета La Jornada.

По ее данным, в местах массового просмотра игры собрались около 160 тыс. болельщиков. После окончания матча в центре города и в официальной фан-зоне ФИФА начались акты вандализма и столкновения с полицией. Отмечается, что агрессивно настроенная толпа прорвала ограждения, из-за чего правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. За медицинской помощью обратились несколько десятков человек, пострадавших в результате давки и потасовок.

Власти штата Халиско и муниципалитета заявили об усилении мер безопасности перед предстоящим в воскресенье матчем ⅛ финала с участием мексиканской сборной.

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