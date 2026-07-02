Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Епископ УПЦ назвал кощунством установку памятника Мазепе в Киево-Печерской лавре

Священнослужитель заявил, что такая тенденция обусловлена героизацией нацистских преступников на Украине.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Установка в Киево-Печерской лавре памятника Мазепе — это кощунство, надругательство над историей и стремление плюнуть в душу православному христианину. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил епископ канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеон (Харон).

«Конечно, то, что произошло в Киево-Печерской лавре (установление памятника Мазепе — прим. ТАСС), это кощунство. Простым православным человеческим языком — это кощунство. Это надругательство над историей и стремление плюнуть, если можно сказать, плюнуть в душу православному христианину. Да вообще любому человеку, даже не обязательно исповедующему православие, русскому человеку, украинцу», — сказал епископ.

Он отметил, что такая тенденция обусловлена тем, что на Украине идет героизация нацистских преступников, она происходит везде и довольно давно.