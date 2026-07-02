Епископ УПЦ назвал кощунством установку памятника Мазепе в Киево-Печерской лавре

«Конечно, то, что произошло в Киево-Печерской лавре (установление памятника Мазепе — прим. ТАСС), это кощунство. Простым православным человеческим языком — это кощунство. Это надругательство над историей и стремление плюнуть, если можно сказать, плюнуть в душу православному христианину. Да вообще любому человеку, даже не обязательно исповедующему православие, русскому человеку, украинцу», — сказал епископ.