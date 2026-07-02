Сборную Ирана по футболу встретили в аэропорту Тегерана как героев

По прибытии в Тегеран футболистов сборной Ирана встретили как национальных героев. Об этом свидетельствуют кадры из аэропорта столицы.
Несмотря на завершение участия команды в мировом первенстве, возвращение футболистов домой прошло в теплой и торжественной атмосфере.
Сотни болельщиков пришли в аэропорт, чтобы поддержать игроков сборной. Фанаты активно приветствовали спортсменов, а также скандировали слова благодарности за достойное выступление на международной арене.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу выставила наиболее возрастной стартовый состав в истории чемпионата мира.
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