Автомобильный мост обрушился на севере Красноярского края

На Таймыре произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес, сообщают в СК и МЧС Красноярского края.
ЧП случилось днем 1 июля в пределах села Хатанга.
В момент обрушения автомобилей и людей на мосту не было. Пострадавших нет.
По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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