В России обновили перечень обследований при диспансеризации: что добавили

В России расширили перечень обследований в рамках диспансеризации. Теперь граждане могут бесплатно сдать анализы для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний — проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Об этом напомнил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.