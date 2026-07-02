В России обновили перечень обследований при диспансеризации: что добавили

В России расширили перечень обследований в рамках диспансеризации. Теперь граждане могут бесплатно сдать анализы для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний — проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Об этом напомнил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
«При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечнососудистых заболеваний», — сказал он для РИА Новости.
Для женщин в программу диспансеризации репродуктивного здоровья были включены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это, по словам Баланина, позволит повысить эффективность раннего выявления онкологических заболеваний.
Также введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных.
При этом с 1 сентября фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в области психиатрии и наркологии в тех медучреждениях, где нет соответствующего специалиста.