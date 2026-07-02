Новосибирцам назвали размер максимальной прибавки к пенсии

Фактическая сумма зависит от размера официальной зарплаты. Сенатор также отметил, что отсрочка оформления пенсии позволяет увеличить будущие выплаты за счет премиальных коэффициентов, но пока человек не выходит на заслуженный отдых, он лишается самих выплат, поэтому выгода от такой стратегии проявляется только при длительной отсрочке и стабильной работе.