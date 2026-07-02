Новосибирцам назвали размер максимальной прибавки к пенсии

Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в 2026 году составит 470 рублей в месяц, сообщил «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.
С 2025 года для этой категории возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий на 7,6%. Кроме того, Социальный фонд ежегодно 1 августа проводит перерасчет с учетом накопленных за год пенсионных баллов — максимум трех, что при стоимости коэффициента 156,76 рубля и дает предельную надбавку в 470 рублей.
Фактическая сумма зависит от размера официальной зарплаты. Сенатор также отметил, что отсрочка оформления пенсии позволяет увеличить будущие выплаты за счет премиальных коэффициентов, но пока человек не выходит на заслуженный отдых, он лишается самих выплат, поэтому выгода от такой стратегии проявляется только при длительной отсрочке и стабильной работе.