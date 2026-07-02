Чемпион Беларуси и победитель Второй лиги пополнил «СКА-Хабаровск»

Третьим новичком армейцев в этом межсезонье стал 25-летний полузащитник Игорь Школик. Он родился в Северодвинске Архангельской области, а футболом начал заниматься в Санкт-Петербурге — сначала в ДЮСШ «Локомотив», а потом в академии «Зенита». В 13 лет футболист перешел в систему московского «Динамо», где выступал за молодежную команду, а в 2020 году дебютировал в РПЛ в составе главной команды бело-голубых. Позже Игорь Школик играл на правах аренды в ФНЛ в волгоградском «Роторе» и нижнекамском «Нефтехимике». В 2024 году полузащитник перешел в минское «Динамо», в составе которого стал чемпионом Беларуси, сыграл в квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также в основном турнире Лиги Конференций. В начале 2025 года он перешел в греческий «Ираклис» из Салоников, но летом вернулся в Россию. Весь прошлый сезон Игорь Школик провел в клубе «Ленинградец», с которым он стал победителем группы «Золото» Второй лиги и вышел в ФНЛ, забив пять мячей и сделав две голевые передачи в 23 матчах. Теперь он будет защищать цвета «СКА-Хабаровска». В общей сложности новичок армейцев отыграл более 50 матчей в ФНЛ. Кроме того, он сыграл свыше 30 матчей за юношеские сборные России (от U16 до U19), забив за них шесть мячей.