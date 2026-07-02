Зарина Алтынбаева посетит фестиваль Лаймы Вайкуле

По данным официального сайта фестиваля, он пройдет в латвийском городе Юрмала с 24 по 26 июля в живописном концертном зале Dzintaru koncertzāle. Выступление казахстанки состоится в первый день фестиваля.
Соответствующий анонс вышел в соцсетях фестиваля и самой певицы.
«Нас ждет незабываемое погружение в мир высокого вокального искусства и чарующей музыки, которая покоряет мировые сцены и захватывает с первых нот», — анонсировали выступление Алтынбаевой организаторы мероприятия.
Помимо этого, певица также заявлена на сайте фестиваля в числе других участников первого дня международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.
А известная российская модель Виктория Лопырева с семьей прилетела на отдых в Казахстан.