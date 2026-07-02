В Хабаровском крае делают ставку на новый транспорт

В Хабаровском крае продолжается модернизация транспортной системы — от пригородных поездов до авиационных маршрутов и речных перевозок. Вопросы развития инфраструктуры обсудили на заседании Совета председателей представительных органов муниципальных образований при Законодательной Думе региона, сообщает Законодательная Дума Хабаровского края.
Особое внимание уделено железнодорожному транспорту. В крае полностью обновили парк пригородных электропоездов, которые теперь курсируют по всем направлениям. По данным депутатов, к 2027 году планируется реконструкция вокзалов станций Ванино и Новый Ургал.
В автотранспортной сфере в 2025 году закуплено 39 автобусов, в 2026 году планируется приобрести ещё 40 единиц техники. Также к концу 2026 года должен быть разработан комплексный план транспортного обслуживания населения.
Обновляется и городской электротранспорт: в регионе уже работают 34 новых троллейбуса, включая машины с автономным ходом, а также 12 трамваев.
Развитие затрагивает и авиацию. В сентябре 2025 года в Хабаровске открылся международный терминал аэропорта, способный обслуживать до 600 пассажиров в час и до 1 млн человек в год. Продолжается реконструкция аэродромов в районах края, включая строительство новых аэровокзалов в Аяне и Богородском, а также работы в Херпучи.
Отдельно обсуждалось развитие водного транспорта — планируется строительство современных судов и новых дебаркадеров на Хабаровском судостроительном заводе.
При этом депутаты отметили и проблемные зоны, в том числе работу «Хабаровских авиалиний», предложив активнее использовать лизинг авиатехники для повышения регулярности рейсов.
По итогам заседания рекомендовано развивать электротранспорт в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, снижать стоимость перелётов по ряду межмуниципальных маршрутов, а также продолжать развитие водного транспорта и причальной инфраструктуры.