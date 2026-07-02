В Хабаровском крае делают ставку на новый транспорт

Развитие затрагивает и авиацию. В сентябре 2025 года в Хабаровске открылся международный терминал аэропорта, способный обслуживать до 600 пассажиров в час и до 1 млн человек в год. Продолжается реконструкция аэродромов в районах края, включая строительство новых аэровокзалов в Аяне и Богородском, а также работы в Херпучи.