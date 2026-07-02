Хабаровскэнергосбыт и воспитанники детдома Бикина стали участниками акции «оБЕРЕГАй»

В рамках масштабного экологического проекта Группы РусГидро «оБЕРЕГАй» неравнодушные взрослые и дети объединили усилия для очистки городского пляжа и берегов реки Бикин от накопившегося мусора. Под девизом «Вернуть чистоту и первозданную красоту реке Бикин!» сотрудники Хабаровскэнергосбыта и юные воспитанники подшефного Детского дома № 14 уже на протяжении пяти лет совершают добрые дела, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это наш вклад в красоту и экологию родного Бикина! Эта инициатива — не просто уборка, а мощный сигнал о необходимости бережного отношения к окружающей среде и воспитания нового поколения, осознающего свою ответственность за будущее планеты, — делится директор детского дома № 14 Светлана Зародова.
В этот раз маленькие волонтеры и их старшие наставники очистили около двух километров прибрежной территории и собрали пятнадцать мешков мусора. Благодаря содействию транспортной службы городской администрации весь мусор был оперативно отправлен на утилизацию, что подчеркивает слаженность работы и единство целей всех участников экологического проекта.
И дети, и взрослые получили заряд бодрости и отличного настроения. Юным участникам вручили сладкие подарки от Дальневосточной энергетической компании.
«оБЕРЕГАй» — федеральный экологический проект, который с 2005 года проводится в регионах присутствия филиалов и подконтрольных обществ Группы РусГидро. Проект направлен на охрану водных ресурсов посредством очистки прибрежных территорий, воспитание навыков бережного отношения к природе у молодежи, развитие чувства личной ответственности за состояние окружающей среды. За годы проведения более 50 000 волонтеров собрали порядка 2500 тонн мусора на берегах водоемов.