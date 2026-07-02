Хабаровскэнергосбыт и воспитанники детдома Бикина стали участниками акции «оБЕРЕГАй»

В этот раз маленькие волонтеры и их старшие наставники очистили около двух километров прибрежной территории и собрали пятнадцать мешков мусора. Благодаря содействию транспортной службы городской администрации весь мусор был оперативно отправлен на утилизацию, что подчеркивает слаженность работы и единство целей всех участников экологического проекта.