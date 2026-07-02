Колесо обозрения откроется в «Минном городке» в эти выходные

В эту субботу, 4 июля, в парке «Минный городок» во Владивостоке откроется новое колесо обозрения «Сердце Владивостока» высотой 55 метров. Это самый высокий аттракцион в Приморском крае.
Колесо обозрения станет третьей открывающейся зоной парка. Ранее здесь запустили детские аттракционы, фудкорт и спортивные площадки. С высоты нового аттракциона посетители увидят панораму города, парк и пилоны Русского моста.
Официальное открытие с церемонией запланировано на сентябрь 2026 года в рамках Восточного экономического форума. Однако уже с 4 июля горожане и гости смогут подняться на колесо. Проход к аттракциону — через зону детских аттракционов со стороны улицы Адмирала Юмашева, 14 г.
Идея установить колесо обозрения в «Минном городке» обсуждалась несколько лет. Высота 55 метров позволит ему стать одной из главных вертикальных доминант парка и новой точкой притяжения для туристов.
Запуск колеса обозрения — важный этап в развитии парка «Минный городок». Власти рассчитывают, что аттракцион повысит туристическую привлекательность Владивостока и станет любимым местом отдыха горожан.