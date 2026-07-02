Колесо обозрения откроется в «Минном городке» в эти выходные

Официальное открытие с церемонией запланировано на сентябрь 2026 года в рамках Восточного экономического форума. Однако уже с 4 июля горожане и гости смогут подняться на колесо. Проход к аттракциону — через зону детских аттракционов со стороны улицы Адмирала Юмашева, 14 г.