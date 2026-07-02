ЕС из-за внутреннего энергетического кризиса утратил возможность оказывать Украине поддержку в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются», — сказал он на YouTube-канале.
Христофору раскритиковал предложения руководства ЕК по снижению энергопотребления. По его словам, подобные меры выглядят как попытка переложить нагрузку на обычных граждан при сохранении комфортных условий для элит.
Ранее KP.RU сообщал, что Европу накрыла аномальная жара. В некоторых странах температура достигает 45 градусов. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за неделю в ЕС зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей из-за жары.