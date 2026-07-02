Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сами еле справляются»: в ЕС оценили влияние энергетического кризиса на помощь Киеву

Христофору: ЕС не может снабжать Украину ресурсами для энергетики.

Источник: Комсомольская правда

ЕС из-за внутреннего энергетического кризиса утратил возможность оказывать Украине поддержку в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются», — сказал он на YouTube-канале.

Христофору раскритиковал предложения руководства ЕК по снижению энергопотребления. По его словам, подобные меры выглядят как попытка переложить нагрузку на обычных граждан при сохранении комфортных условий для элит.

Ранее KP.RU сообщал, что Европу накрыла аномальная жара. В некоторых странах температура достигает 45 градусов. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за неделю в ЕС зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей из-за жары.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше