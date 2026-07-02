Мужчина забыл кошелек в гостях и лишился 33 тысяч рублей в Хабаровске

Хабаровчанин обратился в полицию с заявлением о краже — с его кредитной и дебетовой карт похитили около 33 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина выпивал в комнате общежития совместно с хозяином жилья и их общим знакомым. Когда потерпевший вернулся домой, понял, что забыл в гостях визитницу с картами. Он забрал вещь на следующий день, но денег на картах уже не было. По подозрению в краже задержали второго гостя. 41-летний мужчина рассказал, что после ухода заявителя забрал его карты и оплатил продукты, алкоголь и бытовую химию. Подозреваемый полностью погасил ущерб из личных средств. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.