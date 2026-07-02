Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина забыл кошелек в гостях и лишился 33 тысяч рублей в Хабаровске

Хабаровчанин обратился в полицию с заявлением о краже — с его кредитной и дебетовой карт похитили около 33 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина выпивал в комнате общежития совместно с хозяином жилья и их общим знакомым. Когда потерпевший вернулся домой, понял, что забыл в гостях визитницу с картами. Он забрал вещь на следующий день, но денег.

Хабаровчанин обратился в полицию с заявлением о краже — с его кредитной и дебетовой карт похитили около 33 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина выпивал в комнате общежития совместно с хозяином жилья и их общим знакомым. Когда потерпевший вернулся домой, понял, что забыл в гостях визитницу с картами. Он забрал вещь на следующий день, но денег на картах уже не было. По подозрению в краже задержали второго гостя. 41-летний мужчина рассказал, что после ухода заявителя забрал его карты и оплатил продукты, алкоголь и бытовую химию. Подозреваемый полностью погасил ущерб из личных средств. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.