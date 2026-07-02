С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Мера позволит вернуть часть налога на доходы физических лиц в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Речь идёт о договорах, заключённых с 1 января 2025 года.
В Минфине пояснили, что механизм направлен на развитие культуры долгосрочных накоплений и стимулирование использования финансовых инструментов для формирования сбережений на будущее.
Размер вычета будет зависеть от объёма уплаченных взносов и применяемой ставки НДФЛ. Отдельно отмечается, что для родителей увеличен максимальный размер вычета по взносам в пользу детей — с 400 до 500 тысяч рублей.
Ранее в России предложили ввести налоговый вычет для молодожёнов на расходы на свадьбу в размере до 400 тысяч рублей. Такая мера могла бы восприниматься как «свадебный подарок от государства» и при этом стимулировать создание новых семей.
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