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Новичок «Авангарда» Афанасьев заработает 75 миллионов за два сезона

Названы условия контракта форварда с омским клубом.

Источник: Om1 Омск

Стали известны финансовые условия соглашения нападающего Егора Афанасьева с омским «Авангардом». Хоккеист подписал контракт с клубом на два сезона.

По информации журналиста Артура Хайруллина, в первом сезоне 25-летний форвард заработает 20 млн рублей. Во втором году контракта сумма вырастет до 55 млн рублей. Общий доход игрока за два года составит 75 млн рублей.

В минувшем сезоне Афанасьев выступал в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе». С учётом плей-офф он провёл 66 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 41 очко (15 голов и 26 результативных передач).