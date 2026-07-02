Новичок «Авангарда» Афанасьев заработает 75 миллионов за два сезона

Стали известны финансовые условия соглашения нападающего Егора Афанасьева с омским «Авангардом». Хоккеист подписал контракт с клубом на два сезона.
По информации журналиста Артура Хайруллина, в первом сезоне 25-летний форвард заработает 20 млн рублей. Во втором году контракта сумма вырастет до 55 млн рублей. Общий доход игрока за два года составит 75 млн рублей.
В минувшем сезоне Афанасьев выступал в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе». С учётом плей-офф он провёл 66 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 41 очко (15 голов и 26 результативных передач).