Пятимесячного ребенка оставили одного в машине в Хабаровске

1 июля в Индустриальном районе Хабаровска очевидец заметил в припаркованном автомобиле младенца и позвонил в полицию. Но до приезда правоохранителей мужчина самостоятельно открыл дверь и передал ребенка прибывшей бригаде скорой помощи. Мать подошла к машине позже, ее и младенца доставили в больницу — повреждений у мальчика не нашли. По предварительной информации, 23-летняя мать находилась в гостях. Бабушка приехала с младенцем, чтобы забрать ее. Мальчик уснул, и пожилая женщина оставила его в машине, приоткрыв окна. В отношении матери составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Проверка продолжается.