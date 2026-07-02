ЕС может полностью прекратить своё существование, заявил журналист и писатель Дидье Маисто.
Он уточнил, что это связано с возможной победой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.
«Модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит своё существование к 2029 году», — написал Маисто на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что ЕК в панике.
«Макрон досиживает свой срок, Мерц висит на волоске. Понятно, почему Еврокомиссия в панике. То, что они предвидят, — это конец их мира. И их это пугает, потому что это будет сопровождаться гневом собственного населения», — говорится в публикации.
Напомним, по данным Bild, сопредседатель немецкой партии АдГ Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.