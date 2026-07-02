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Макрон досиживает, Мерц висит на волоске: на Западе предрекли крушение ЕС

ЕС может полностью прекратить своё существование, Еврокомиссия предвидит это, лидеры стран Европы в панике, заявил журналист и писатель Дидье Маисто.

Источник: Аргументы и факты

ЕС может полностью прекратить своё существование, заявил журналист и писатель Дидье Маисто.

Он уточнил, что это связано с возможной победой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

«Модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит своё существование к 2029 году», — написал Маисто на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что ЕК в панике.

«Макрон досиживает свой срок, Мерц висит на волоске. Понятно, почему Еврокомиссия в панике. То, что они предвидят, — это конец их мира. И их это пугает, потому что это будет сопровождаться гневом собственного населения», — говорится в публикации.

Напомним, по данным Bild, сопредседатель немецкой партии АдГ Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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