Красноярский край вошел в число лидеров по модернизации коммунальных сетей

Красноярский край вошел в число лидеров по реализации государственных программ модернизации коммунальных сетей. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.
С 2022 года в регионе проводят работы за счет средств Фонда национального благосостояния. В Мотыгино установили автоматические блочно-модульные котельные, а также построили и реконструировали тепловые сети. В Канске построили тепловую сеть протяженностью 19 км. В Снежногорске появились очистные сооружения, а в Красноярске реконструировали около 19 км тепловых сетей.
Кроме того, с 2023 года работы ведутся за счет средств специального казначейского кредита. В Богучанах, Таежном и Чунояре Богучанского округа капитально отремонтировали около 14 км тепловых сетей. В Железногорске построили центральные тепловые пункты и более 3 км тепловых сетей.
В этом году модернизация коммунальной инфраструктуры продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы идут на объектах водоснабжения в Уяре, Норильске, Железногорске, Солонцах, Новониколаевке и Южно-Александровке.