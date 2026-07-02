Красноярский край вошел в число лидеров по модернизации коммунальных сетей

С 2022 года в регионе проводят работы за счет средств Фонда национального благосостояния. В Мотыгино установили автоматические блочно-модульные котельные, а также построили и реконструировали тепловые сети. В Канске построили тепловую сеть протяженностью 19 км. В Снежногорске появились очистные сооружения, а в Красноярске реконструировали около 19 км тепловых сетей.