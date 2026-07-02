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Новосибирцев ждут ещё две короткие рабочие недели

Первый период сокращенной рабочей недели придется на даты со 2 по 8 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Во второй половине 2026 года россиян ожидают сразу две короткие рабочие недели, приуроченные к ноябрьским и новогодним праздникам.

Первый период сокращенной рабочей недели придется на даты со 2 по 8 ноября: гражданам предстоит отработать всего четыре дня, при этом вторник, 3 ноября, станет сокращенным на один час.

Вторая короткая неделя ожидается в самом конце года — с 28 декабря по 3 января 2027-го, когда на работу россияне выйдут лишь три раза. В общей сложности за второе полугодие при стандартной пятидневке сотрудники отработают 130 дней, а на отдых придется 54 дня, включая праздничный выходной 4 ноября и дополнительный нерабочий 31 декабря, ставший приятным подарком к продолжительным новогодним каникулам.