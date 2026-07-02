Новосибирцев ждут ещё две короткие рабочие недели

Вторая короткая неделя ожидается в самом конце года — с 28 декабря по 3 января 2027-го, когда на работу россияне выйдут лишь три раза. В общей сложности за второе полугодие при стандартной пятидневке сотрудники отработают 130 дней, а на отдых придется 54 дня, включая праздничный выходной 4 ноября и дополнительный нерабочий 31 декабря, ставший приятным подарком к продолжительным новогодним каникулам.