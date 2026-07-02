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Сборная Бельгии прошла в ⅛ финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2 в матче с Сенегалом

Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Сиэтле.

Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Сиэтле.

В составе победителей голы забили Ромелу Лукаку (86-я минута) и Юри Тилеманс (89, 120+5, с пенальти). У африканцев отличились Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51-я минута).

Матч завершился со счетом 3:2. Сборная Сенегала заняла третье место в группе I, бельгийцы стали первыми в квартете G.

В ⅛ финала европейские футболисты сыграют с победителем встречи между командами США и Боснии и Герцеговины, которая пройдет в ночь на 2 июля.

1 июля нападающий сборной Англии Гарри Кейн принес своей команде победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Англия обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1.

Уругвайская федерация футбола, в свою очередь, отменила командный рейс с мундиаля— все из-за проигрыша сборной в матче с Испанией. Игрокам и тренерам сказали добираться домой самостоятельно.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен также поручил министерству культуры, спорта и туризма выяснить, почему сборная не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2026.

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