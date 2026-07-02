Полиция Хабаровска в День собак устроила милый флэшмоб

— Собаки — это не просто питомцы. Это наши защитники, поводыри, спасатели и терапевты. Они работают на страже порядка, помогают людям с ограниченными возможностями и просто делают нашу жизнь теплее и радостнее каждый день, — подчеркнули в пресс-службе УМВД по хабаровскому краю.