Полиция Хабаровска в День собак устроила милый флэшмоб

Сегодня отмечается Международный день собак. Строгая лента официального канала Управления МВД по Хабаровскому краю неожиданно разбавилась милыми фотографиями сотрудниками полиции со своими питомцами. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На снимках — не служебные овчарки в намордниках, а самые родные, домашние четвероногие, которых принято называть «лучшими друзьями человека». Они разные: большие и маленькие, лохматые и гладкошерстные, белые, черные и рыжие. Но все они домашние любимцы, которые всегда радуются возвращению хозяина со службы.
— Собаки — это не просто питомцы. Это наши защитники, поводыри, спасатели и терапевты. Они работают на страже порядка, помогают людям с ограниченными возможностями и просто делают нашу жизнь теплее и радостнее каждый день, — подчеркнули в пресс-службе УМВД по хабаровскому краю.
Своеобразный флешмоб стал напоминанием о том, как важно ответственно относиться к животным. Залог долгой и счастливой жизни четырехлапого члена семьи — это забота, уход, воспитание и обязательное наблюдение у ветеринара.
Отметим также, что две недели назад в Хабаровском крае прошли соревнования по служебному многоборью среди кинологов. В общекомандном зачете сотрудники УМВД заняли второе место.